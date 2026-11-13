Advertentie
Zestig jaar geleden trouwde Piet niet met zijn Net, maar met een ander
• Aangepast
Piet en Net uit Dongen zagen er zestig jaar geleden geen kwaad in, maar hun grote dag liep toch net even anders dan gepland. Tijdens de kerkelijke ceremonie legde de pastoor de trouwerij plotseling stil. Door een fout op het gemeentehuis bleek Piet namelijk niet met zijn geliefde Net te zijn getrouwd, maar met haar vader. En dat moest natuurlijk rechtgezet worden.
Meer zien van Brabant Vandaag?
Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.
De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.
Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.
Advertentie
Advertentie