Zestig jaar geleden trouwde Piet niet met zijn Net, maar met een ander

Piet en Net uit Dongen zagen er zestig jaar geleden geen kwaad in, maar hun grote dag liep toch net even anders dan gepland. Tijdens de kerkelijke ceremonie legde de pastoor de trouwerij plotseling stil. Door een fout op het gemeentehuis bleek Piet namelijk niet met zijn geliefde Net te zijn getrouwd, maar met haar vader. En dat moest natuurlijk rechtgezet worden.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet