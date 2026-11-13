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BRABANT VANDAAG

Zestig jaar geleden trouwde Piet niet met zijn Net, maar met een ander

Aangepast

Piet en Net uit Dongen zagen er zestig jaar geleden geen kwaad in, maar hun grote dag liep toch net even anders dan gepland. Tijdens de kerkelijke ceremonie legde de pastoor de trouwerij plotseling stil. Door een fout op het gemeentehuis bleek Piet namelijk niet met zijn geliefde Net te zijn getrouwd, maar met haar vader. En dat moest natuurlijk rechtgezet worden.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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