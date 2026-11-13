Definitieve inzamellocatie Hooghe Weide in Zundert vastgesteld

De gemeente Zundert heeft de locatie Hooghe Weide aangewezen als inzamellocatie voor afval. Hier kunnen inwoners restafval, groente-, fruit- en etensresten (GF+E) en oud papier en karton (OPK) kwijt. Het besluit is op 3 november definitief vastgesteld.

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De locatie Hooghe Weide in Klein-Zundert is ingericht met (semi-)ondergrondse containers. Dit is bedoeld voor inwoners van hoogbouw om afval gescheiden in te leveren. Het besluit is genomen nadat belanghebbenden zes weken de kans kregen om hun mening te geven. Er zijn geen bezwaren ingediend, waardoor het ontwerpbesluit niet gewijzigd hoefde te worden.