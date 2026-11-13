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Vergunning verleend voor inrit aan Mierloseweg in Geldrop

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van een inrit aan de Mierloseweg 140 in Geldrop. Het besluit is op 11 november verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit op het genoemde adres. Deze vergunning maakt het mogelijk om een directe toegang vanaf de weg naar het perceel te creëren.

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