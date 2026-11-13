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Vergunning verleend voor erker aan woning in Geldrop
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een erker aan een woning aan 't Geluk in Geldrop. Het besluit is op 11 november verzonden.
De erker zal worden geplaatst aan een woning op 't Geluk in Geldrop. Het gaat om een aanpassing waarvoor de gemeente akkoord heeft gegeven. De vergunning is onderdeel van de normale procedure voor bouwplannen.
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