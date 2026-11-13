Microsoft-storing verstoort dienstverlening gemeente Vught

Door een wereldwijde storing bij Microsoft werkt de e-mail niet goed. Dit zorgt ervoor dat bepaalde diensten niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

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De storing bij Microsoft heeft gevolgen voor de dienstverlening. Door problemen met de e-mail kunnen sommige processen niet zoals gepland verlopen.

Het klantcontactcentrum is vrijdagochtend wel telefonisch bereikbaar. Voor vragen of hulp kunnen mensen dus via de telefoon contact opnemen.

De storing treft organisaties wereldwijd en heeft impact op verschillende systemen die van Microsoft afhankelijk zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen volledig opgelost zijn.

Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar tot die tijd kan het zijn dat bepaalde diensten vertraging oplopen. Klanten worden gevraagd hier rekening mee te houden.