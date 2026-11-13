Onderzoeksbus voor borstkanker staat in Vught

Vrouwen van 50 tot 75 jaar uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt kunnen tot februari 2027 terecht bij een mobiele onderzoeksbus aan de Koninginnelaan in Vught voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Gevonden voor jou

De onderzoeksbus is sinds medio september 2026 beschikbaar en blijft tot en met februari 2027 op de locatie aan de Koninginnelaan 1A in Vught. Deze plek is nieuw en vervangt eerdere locaties.

Het bevolkingsonderzoek kan borstkanker vroegtijdig opsporen, vaak nog voordat er klachten zijn. Een vroege ontdekking vergroot de kans op een succesvolle behandeling en maakt vaak minder ingrijpende ingrepen mogelijk. Deelname is gratis en vrijwillig.

Hoe werkt het?

Vrouwen die in aanmerking komen, hebben eerder een uitnodiging ontvangen. Met deze uitnodiging kun je een afspraak maken. Kun je niet op het voorgestelde tijdstip? Dan is het mogelijk om de afspraak te verzetten of af te zeggen.

Meer informatie over het onderzoek en het maken van afspraken vind je via de informatie die bij de uitnodiging is meegestuurd of op de website van Bevolkingsonderzoek Nederland.