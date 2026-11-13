Bladel zet zich schrap voor winterse gladheid

De gemeente Bladel heeft een nieuwe overeenkomst gesloten voor gladheidsbestrijding. De komende vijf jaar wordt het strooien van wegen uitgevoerd door een bedrijf uit Hoogeloon. Hiermee wil de gemeente snel en effectief reageren op winterse omstandigheden zoals vorst en sneeuw.

Gevonden voor jou

Bladel heeft afspraken gemaakt over de aanpak van gladheid tijdens het winterseizoen. De strooiroutes zijn vooraf vastgesteld en richten zich vooral op belangrijke verkeersroutes, buslijnen, fietspaden en wegen die essentieel zijn voor de bereikbaarheid en veiligheid. De gemeente houdt de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten om tijdig actie te ondernemen.

Om goed voorbereid te zijn, beschikt Bladel over strooiwagens, een ruime voorraad strooizout en een duidelijke strategie. Daarnaast worden op verschillende plekken in de gemeente zoutcontainers geplaatst. Hier kunnen inwoners zout ophalen om de trottoirs in hun buurt te strooien.