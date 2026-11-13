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Riethoven krijgt toestemming voor bijgebouw
De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een bijgebouw in Riethoven. Het plan wijkt af van de regels in het omgevingsplan. Het besluit is op 11 november 2026 verzonden.
De afwijking van het omgevingsplan maakt het mogelijk om vergunningvrij een bijgebouw te bouwen. Het bijgebouw komt aan de Boshovensestraat in Riethoven.
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