Laura uit Gemert is ster in Duitsland: 'Sta tussen grote schlagerartiesten'

In Nederland gaat ze misschien nog redelijk anoniem over straat, maar in Duitsland wordt Laura van den Elzen uit Gemert regelmatig herkend. Ze maakt daar carrière als popschlagerzangeres en staat inmiddels op het podium met grote namen uit de Duitse muziekwereld. En dat terwijl haar muzikale avontuur tien jaar geleden begon met een deelname aan een talentenjacht.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is even omschakelen als Laura begint te zingen. Geen Nederlandse of Engelse teksten, maar een vrolijk Duits schlagerlied. "Ik ben popschlagerzangeres in Duitsland", vertelt ze. Haar muzikale avontuur begon tien jaar geleden, toen ze meedeed aan de Duitse talentenjacht German Idol. Twee jaar later kwam ze terecht in de wereld van de schlagermuziek. En dat bleek een goede match. "Het zit denk ik wel in mijn bloed, want mijn opa heeft vroeger heel veel schlagermuziek geluisterd", vertelt Laura.

Herkend bij de 'Tankstelle'

Inmiddels heeft Laura in Duitsland behoorlijk wat bekendheid opgebouwd. En zelfs op de gekste plekken kan dat zomaar een ontmoeting met fans opleveren. "Bij de tankstations, ik wou al Tankstelle zeggen, worden we herkend. Dan zeggen mensen: 'Hé, zijn jullie dat?'", vertelt ze lachend. En het blijft niet bij ontmoetingen langs de weg. Laura trekt inmiddels langs grote podia in Duitsland, waar ze optreedt met bekende namen uit de schlagerwereld. "Matthias Reim, Vicky Leandros, Beatrice Egli... Dat zijn echt dé schlagerartiesten. En daar staan wij nu bij", vertelt ze trots. Samen met hen trekt ze langs grote arena's in Duitsland. Ook staat ze vaak op het podium met haar Duitse partner Mark Hoffman. Dromen van de nummer één

Toch heeft Laura nog genoeg dromen. Zo wil ze graag vaker optreden in de grote Duitse zaterdagavondshows. Eén keer is dat al gelukt, maar daar mag van haar best nog een optreden bij komen. Ook in de hitlijsten hoopt ze nog verder te stijgen. Met een eigen liedje wist ze al eens de vierde plaats te bereiken. Maar Laura mikt op meer. "Misschien nog ooit die nummer één", zegt ze hoopvol.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Hier lees je alle verhalen uit de serie Effe Buurten