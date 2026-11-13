Jim Gardner verzorgt voorprogramma Flemming: 'Mijn wereld staat op z'n kop'

Eerst schreef hij muziek voor grote namen in de dancewereld, maar inmiddels staat Jim Gardner zelf in de schijnwerpers. De opkomende singer-songwriter verzorgt het voorprogramma tijdens de clubtour van Flemming. En dat blijkt een flinke springplank voor zijn eigen carrière. Sinds hij met de populaire Brabantse zanger op pad is, staat zijn wereld behoorlijk op zijn kop.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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