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VRIJDAG

Carnaval loopt compleet uit de hand in nieuwe film met Fresku en Huub Smit

Je zou denken dat we in Brabant inmiddels alles over carnaval wel gezien hebben. Maar een heuse bioscoopfilm over het volksfeest ontbrak nog. Daar hebben de makers van New Kids nu verandering in gebracht. In de nieuwe film Carnaval spelen onder anderen rapper Fresku en acteur Huub Smit een rol. En zoals je van de makers mag verwachten, wordt het allemaal niet al te serieus genomen.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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