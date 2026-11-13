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Verbouwing woonhuis Beekgraaf in Sint-Michielsgestel goedgekeurd

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft toestemming verleend voor het verbouwen van een woonhuis aan de Beekgraaf 2. Het besluit is op 11 november 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De goedkeuring betreft een aanpassing aan het omgevingsplan en technische bouwactiviteiten. Het besluit is voorbereid volgens de standaard procedure. Voor het inzien van de stukken kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Sint-Michielsgestel.

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