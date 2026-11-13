Flemming schrijft nieuw nummer voor De Bevers en sleept filmrol binnen

Altijd al benieuwd geweest hoe een samenwerking tussen Flemming en John de Bever klinkt? Nou, vandaag is je dag: vrijdag komt de nieuwste plaat en videoclip van De Bevers uit. Die heet 'Onderweg Naar Jou' en is geschreven door Flemming. "Eerst was ik nog sceptisch", zegt De Bever vrijdagmiddag. "Maar hij is super geworden!"

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Beide zangers komen uit Den Bosch. "We zagen elkaar vaak in de stad, bijvoorbeeld bij café Tante Pietje", licht de 61-jarige John toe. "Een hele aardige en spontane jongen vind ik het." Toen kwam de manager van John met het idee om eens met hem een nummer te maken. Met de komst van hun nieuwe film: 'De Bevers: alles voor de fans!' in zicht belde John de 30-jarige zanger meteen op. "Wil jij de titelsong voor mijn film schrijven", klonk er bij Flemming door de telefoon. "Hij moest er eerst even over nadenken, maar was wel meteen enthousiast." Beter laat dan nooit

"Flemming wilde het wel", dus zo gezegd, zo gedaan. Een paar weken later zaten ze samen in de studio. Althans, Flemming en zijn schrijversteam Colin Heikens, Marcus Adema en Marten Oosterhaven zaten er al. John en zijn man Kees stonden nog in de file en waren te laat.

"In die tussentijd pingelde Flemming alvast wat op de piano. Toen we eenmaal aankwamen zei hij: John, zing dit eens!" Het nummer, dat 'Onderweg Naar Jou' heet bleek erg goed te klinken. En zo werd er dus een nieuw nummer geboren. Het is vrijdag uitgekomen. Bekijk hieronder de clip van het nummer:

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