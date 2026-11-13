Collecte voor carnaval in Goirle mag doorgaan

Van 23 januari tot en met 7 februari 2027 mag Stichting Karnaval Ballefruttersgat in Goirle collecteren tijdens het bezorgen van hun carnavalskrant.

Gevonden voor jou

De collecte vindt plaats op alle adressen in Goirle, met uitzondering van de zondagen. Het doel is om geld op te halen ter ondersteuning van het carnavalsfeest in het dorp. De vergunning hiervoor is op 11 november verleend door het college.