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Intocht Sinterklaas in Ulvenhout krijgt groen licht

De intocht van Sinterklaas in Ulvenhout heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt op 15 november 2026 plaats aan de Dorpstraat en duurt van half twee tot half drie ’s middags.

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Sinterklaas en zijn Pieten zullen feestelijk worden onthaald in Ulvenhout. De vergunning voor het evenement is verleend en het programma speelt zich af op Dorpstraat 94. De intocht begint om half twee en eindigt een uur later. Het is een jaarlijks terugkerend moment dat veel bezoekers trekt.

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