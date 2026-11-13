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Sinterklaasmiddag in Westerpark Breda krijgt vergunning
• Aangepast
De Sinterklaasmiddag in Tuinzigt Westerpark in Breda heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt plaats op 21 november 2026 op het Nelson Mandelaplein. Bezoekers zijn welkom tussen één uur en half vijf ’s middags.
Tijdens de Sinterklaasmiddag kunnen bezoekers genieten van activiteiten rondom Sinterklaas. Het evenement wordt georganiseerd op het Nelson Mandelaplein, een centrale plek in de wijk Tuinzigt Westerpark.
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