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Sinterklaasmiddag in Westerpark Breda krijgt vergunning

Aangepast

De Sinterklaasmiddag in Tuinzigt Westerpark in Breda heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt plaats op 21 november 2026 op het Nelson Mandelaplein. Bezoekers zijn welkom tussen één uur en half vijf ’s middags.

Gevonden voor jou

Tijdens de Sinterklaasmiddag kunnen bezoekers genieten van activiteiten rondom Sinterklaas. Het evenement wordt georganiseerd op het Nelson Mandelaplein, een centrale plek in de wijk Tuinzigt Westerpark. 

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