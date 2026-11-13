Koud of niet: ploeggenoten steunen zieke Ralph (12) met korte broekenactie

Het was een enorme klap voor Ralph Chamalaun en zijn familie. Begin augustus werd de diagnose acute lymfatische leukemie (ALL) vastgesteld bij de 12-jarige Erpenaar. Ook bij zijn ploeggenoten bij voetbalclub RKVV Erp kwam het nieuws keihard binnen. Om Ralph te steunen, doen ze mee aan een korte broekenactie om geld in te zamelen voor KiKa. “Ralph is zo’n goede jongen, hij zet zich altijd perfect in voor ons team”, zegt ploeggenoot Sten van der Heijden.

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hij had weinig energie en dat was een belangrijke reden om naar de dokter te gaan. Maar dat Ralph na onderzoeken ALL bleek te hebben, kwam totaal onverwacht. Vreselijk nieuws voor de familie Chamalaun, maar desondanks blijven ze positief. De artsen hebben er vertrouwen in dat Ralph er bovenop komt. De ziekte heeft z’n leven op z’n kop gezet. Hij krijgt naast vele chemokuren ook immunotherapie. In totaal zal hij twee jaar onder behandeling zijn bij het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Met Ralph gaat het de laatste tijd best goed. “Ik heb gelukkig weer wat energie”, zegt hij langs de lijn van het voetbalveld. “Mijn leven is wel veranderd, ik kan veel minder doen. Op school heb ik een aangepast rooster en bij de training kan ik niet meedoen, dat is te intensief. Wel probeer ik iedere zaterdag te komen kijken om mijn teamgenoten aan te moedigen en te helpen.”

Trainer Dave Leenders is onder de indruk van Ralph. “Als hij ook maar een druppeltje energie heeft, dan is hij bij het team. Je ziet jongens naar hem toe rennen en een high five geven, dat zegt hoe graag ze hem mogen.”

"Het is een lieve, leergierige en intelligente jongen."

Ralph fungeert op wedstrijddagen als een assistent-trainer. Zo helpt hij bijvoorbeeld met de wissels en het vullen van drinkflessen. Leenders: “Het is een lieve, leergierige en intelligente jongen. Als ik de groep bij elkaar roep en er weleens een gezegde uitgooi, klopt het niet altijd. Ralph corrigeert me dan, die is zo slim. Alleen dat Ajax-shirtje op de training was een beetje vervelend, dan kreeg hij een hesje.” Zijn ploeggenoten doen van 14 tot en met 18 december mee aan de actie KiKa Korte Broek. Ze zijn al gestart om geld op te halen en het oorspronkelijke doel van 650 euro is al lang gehaald. “Dit hadden we nooit verwacht. Het zou mooi zijn als er nog veel meer geld bijkomt. Het is een belangrijk doel, ook voor andere kinderen met deze ziekte”, zeggen Sten van der Heijden en Lex Gosselink.

"Het geeft me steun en maakt me gelukkig."