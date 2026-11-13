Stroomstoring in Breda: herstel verwacht rond kwart voor één

In Breda zijn sinds vanochtend kwart over tien minder dan 1000 adressen zonder stroom. De netbeheerder is aan het werk en verwacht de storing rond half twee vanmiddag op te lossen.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4811 in Breda. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht. Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van kabels en leidingen in de regio, wordt er gewerkt aan een oplossing.

De storing begon om tien uur tweeënveertig vanochtend en naar verwachting is het probleem rond half twee vanmiddag opgelost.