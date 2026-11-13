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Twee mensen naar ziekenhuis na botsing met auto's in Helmond

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Twee auto's zijn vrijdagochtend op elkaar gebotst in Helmond. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Wethouder Ebbelaan en de Bakelsedijk. Twee mensen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun letsel is niets bekend.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Ook is het onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan. Mogelijk heeft een van de bestuurders last gehad van de zon.

De auto's raakten flink beschadigd bij de botsing. Het kruispunt lag naderhand bezaaid met brokstukken en gelekte vloeistoffen.

  • De auto's botsten op elkaar op het kruispunt (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
    De auto's botsten op elkaar op het kruispunt (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

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