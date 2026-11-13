Gemeentelijke belastingen Maashorst stijgen licht

De gemeentelijke belastingen in Maashorst stijgen in 2027 met 4,3 procent door indexering. De leges voor kleine evenementen worden afgeschaft. Op 10 december besluit de gemeenteraad over de wijzigingen.

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De gemeente Maashorst wil de belastingtarieven aanpassen aan inflatie en prijsstijgingen. Het college van burgemeester en wethouders stelt een verhoging van 4,3 procent voor. Deze jaarlijkse indexering geldt voor alle gemeentelijke belastingen.

Naast de belastingverhoging wordt voorgesteld om de leges voor kleine evenementen af te schaffen. Dit betekent dat organisatoren van dergelijke evenementen geen kosten hoeven te betalen voor vergunningen.

Besluit in december

De gemeenteraad van Maashorst neemt op 10 december een besluit over het voorstel van het college. Tot die tijd blijft onduidelijk of de wijzigingen daadwerkelijk worden doorgevoerd.