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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Oirschot
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De stroomstoring in Oirschot is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds tien uur twintig zonder stroom. De storing eindigde om vijf over twaalf.
De storing in een deel van postcodegebied 5688 duurde bijna twee uur. De netbeheerder onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing was. Het was een onverwachte storing.
De stroom werd eerder verwacht terug te zijn rond half twee vanmiddag, maar is sneller hersteld.
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