Handgranaat die voor deur van nachtclub Roosendaal werd gelegd blijkt nep

Bij nachtclub Verzo op de Markt in Roosendaal is vrijdagochtend een handgranaat gevonden. De club ligt recht tegenover het stadhuis. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek het om een nepgranaat te gaan.

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Rond tien uur kreeg de politie een melding, waarna de Markt direct werd ontruimd en afgezet.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om de handgranaat te onderzoeken. Specialisten maakten met een speciale camera een foto van het voorwerp. Daarna overlegden de EOD en de politie over de situatie.

Uiteindelijk heeft een medewerker van de EOD de handgranaat opgepakt en meegenomen.

Kan strafbaar zijn

De politie benadrukt "dat ook het plaatsen van een nepgranaat strafbaar kan zijn". Zij doen nu verder onderzoek naar de zaak.