Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Handgranaat die voor deur van nachtclub Roosendaal werd gelegd blijkt nep

Aangepast

Bij nachtclub Verzo op de Markt in Roosendaal is vrijdagochtend een handgranaat gevonden. De club ligt recht tegenover het stadhuis. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek het om een nepgranaat te gaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Update

Rond tien uur kreeg de politie een melding, waarna de Markt direct werd ontruimd en afgezet.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om de handgranaat te onderzoeken. Specialisten maakten met een speciale camera een foto van het voorwerp. Daarna overlegden de EOD en de politie over de situatie.

Uiteindelijk heeft een medewerker van de EOD de handgranaat opgepakt en meegenomen.

Kan strafbaar zijn
De politie benadrukt "dat ook het plaatsen van een nepgranaat strafbaar kan zijn". Zij doen nu verder onderzoek naar de zaak.

  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
    Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de handgranaat meegenomen (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
  • De EOD is onderweg naar de binnenstad van Roosendaal (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • De handgranaat lag bij de ingang van de club (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.