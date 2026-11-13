Handgranaat gevonden in Roosendaal, Markt meteen ontruimd

Op de Markt in Roosendaal is een handgranaat gevonden. Dat bevestigt de politie vrijdagochtend. "Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of de granaat echt is", vertelt een woordvoerder van de politie.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Rond tien uur kreeg de politie een melding van de mogelijk aanwezige handgranaat aan de Markt in Roosendaal. De omgeving is meteen ontruimd en nu nog afgezet. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg.