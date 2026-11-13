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Ontdek

Handgranaat gevonden in Roosendaal, Markt meteen ontruimd

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De handgranaat ligt voor een nachtclub in Roosendaal (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
De handgranaat ligt voor een nachtclub in Roosendaal (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Op de Markt in Roosendaal is een handgranaat gevonden. Dat bevestigt de politie vrijdagochtend. "Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of de granaat echt is", vertelt een woordvoerder van de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond tien uur kreeg de politie een melding van de mogelijk aanwezige handgranaat aan de Markt in Roosendaal. De omgeving is meteen ontruimd en nu nog afgezet. 

Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg.

  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
    Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • De EOD is onderweg naar de binnenstad van Roosendaal (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

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