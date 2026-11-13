Provincie investeert tot zeker 2045 in duurzame energieprojecten

Brabant gaat langer door met het financieren van duurzame energieprojecten zoals windmolens en zonnepanelen. Het miljoenenfonds waarmee de provincie dat doet wordt tot 2045 verlengd, hebben Provinciale Staten vrijdag besloten. Het fonds met een omvang van 60 miljoen euro bestaat sinds 2013 en is opgericht om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Daarbij komt wel dat het totale verduurzamingsdoel niet gehaald wordt, maar volgens het adviesbureau komt dat doordat het doel vijf keer groter is geworden dan voorheen.

Aan dat doel draagt het fonds bij, blijkt uit een evaluatie van adviesbureau Zanders. Uit het rapport blijkt dat de gestelde CO2-vermindering per euro negen keer zo hoog is als minimaal zou moeten.

Wat ook meeweegt in het positieve oordeel, is dat het fonds de markt niet verstoort. Het geld gaat juist vooral naar projecten die marktpartijen laten liggen.

'Nog van toegevoegde waarde'

Gedeputeerde Staten willen langer door met het Energiefonds. Ze wijzen erop dat de energietransitie (van fossiele naar nieuwe, duurzame energie) nog bezig is en dat het fonds daarom nog van toegevoegde waarde is. Ook is de verwachting dat de lening van 60 miljoen euro volledig wordt terugverdiend.

Provinciale Staten stemden vrijdag in met verlenging van de financieringen tot en met 2045. Een paar partijen deden aanvullende voorstellen die het niet haalden. JA21 wilde dat het geld uit het fonds met prioriteit wordt ingezet om de problemen op het overbelaste stroomnet te verhelpen. Een meerderheid was hier tegen.

Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie-SGP wilden dat geld uit het Energiefonds voornamelijk wordt gebruikt voor energiebesparing. Ook dit voorstel sneuvelde.