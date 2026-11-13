Kim Lembrechts nieuwe centrummanager in Oirschot

Kim Lembrechts is gestart als centrummanager in Oirschot. Ze werkt in opdracht van Stichting Oirschot Onderneemt!, met steun van de gemeente. Haar taak is om ondernemers en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en het centrum economisch aantrekkelijker te maken.

Gevonden voor jou

Stichting Oirschot Onderneemt! wil het ondernemersklimaat en de samenwerking in het centrum versterken. Kim Lembrechts speelt hierin een centrale rol. Ze richt zich op betere communicatie en gezamenlijke activiteiten tussen de gemeente en ondernemers. Ook werkt ze aan plannen om nieuwe winkels en ondernemers aan te trekken.

Ervaring en aanpak Kim Lembrechts heeft zowel ervaring als ondernemer als met de overheid. Ze wil vooral luisteren naar wat er speelt en ondernemers verbinden met de gemeente en andere organisaties. Door samenwerking te stimuleren, hoopt ze nieuwe kansen en ideeën te creëren voor het centrum.

Betere samenwerking

Ondernemers in Oirschot krijgen met Kim een vast aanspreekpunt voor het centrum. Ze helpt bij het uitvoeren van gezamenlijke plannen en zoekt samenwerking met partijen zoals vastgoedeigenaren en Visit Oirschot. De gemeente wil met haar hulp sneller inspelen op wat er leeft bij ondernemers.

Kim is iedere woensdag aanwezig in het Oude Raadhuis aan de Markt in Oirschot. Ondernemers kunnen hier binnenlopen om ideeën te delen of knelpunten te bespreken.