Nieuwe jeugdgemeenteraad Gilze en Rijen geïnstalleerd

in Gilze en rijen

De jeugdgemeenteraad van Gilze en Rijen is woensdag officieel geïnstalleerd. Keano Maas werd door de leden gekozen als nieuwe jeugdburgemeester.

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De installatie vond plaats onder leiding van wethouder Marielle Doremalen en burgemeester Derk Alssema. De jeugdleden legden officieel hun eed af tijdens de ceremonie.

De nieuwe jeugdgemeenteraad bestaat uit leerlingen van verschillende basisscholen in de gemeente. Basisschool de Wildschut wordt vertegenwoordigd door Saar de Bruin. Van basisschool Wij Jozef zijn Elijah Baidjoe en Abel Zijlstra gekozen, en basisschool de Brakken leverde Keano Maas, Lynn Jansen en Mila Stevens Lani als leden.

Jeugdburgemeester gekozen

Keano Maas, leerling van basisschool de Brakken, is door de raad verkozen tot jeugdburgemeester. In deze rol zal hij zich inzetten voor de belangen van alle kinderen in de gemeente Gilze en Rijen.

De jeugdgemeenteraad komt binnenkort weer bijeen voor een debattraining. Hiermee bereiden de jonge raadsleden zich verder voor op hun taken in het komende jaar.