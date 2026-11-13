Tilburg-Waalwijk opnieuw beste logistieke hotspot

Tilburg-Waalwijk is voor de zevende keer uitgeroepen tot beste logistieke hotspot van Nederland. De regio kreeg deze titel op 12 november tijdens de jaarlijkse verkiezing van Logistiek.nl. West-Brabant eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Noord-Limburg. De jury roemt vooral de multimodale verbindingen en de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Gevonden voor jou

De regio Tilburg-Waalwijk heeft een strategische ligging tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Europese achterland. Deze positie wordt versterkt door investeringen in infrastructuur, zoals binnenhavens en een railterminal. Ook wordt gewerkt aan duurzame uitbreidingen van bedrijventerreinen, zoals Loven in Tilburg en Haven in Waalwijk.

Tilburg richt zich op het ontwikkelen van een trimodale hub, waar vervoer over weg, water en spoor samenkomt. In Waalwijk wordt een emissievrije binnenhaven gerealiseerd. Beide gemeenten willen economische groei combineren met verduurzaming en een betere leefomgeving.

Innovatie en samenwerking

Naast de infrastructuur speelt samenwerking een belangrijke rol in het succes van de regio. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden werken samen aan slimme en duurzame logistieke oplossingen. Een voorbeeld hiervan is het Tilburg Initiative for Future Logistics, waarin technologie en arbeidsmarktontwikkeling centraal staan.

Ook op het gebied van duurzame energie boekt de regio vooruitgang. Veel logistieke panden zijn uitgerust met zonnepanelen, wat bijdraagt aan de verduurzaming van bedrijventerreinen. Door innovatie te koppelen aan bestaande ruimte wil Tilburg-Waalwijk economische groei en milieuvriendelijkheid verder verbinden.

Investeren in talent

Een sterke logistieke sector vraagt om goed opgeleide medewerkers. Daarom werken bedrijven en onderwijsinstellingen samen aan opleidingen die aansluiten op de veranderende logistieke markt. Dit geldt voor alle niveaus, van vmbo tot universiteit, en voor mensen die al werkzaam zijn in de sector.

Ook arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol. In Waalwijk zijn afspraken gemaakt over huisvesting en begeleiding, zodat zij goed kunnen integreren. Deze aanpak wordt gezien als voorbeeld voor andere regio’s.

Met de zevende titel in acht jaar tijd blijft Tilburg-Waalwijk zich ontwikkelen als toonaangevende logistieke regio. De focus ligt op economische groei, innovatie en duurzaamheid, met een sterke samenwerking tussen alle betrokken partijen.