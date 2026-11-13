Bijna 1.000 inwoners Goirle doen mee aan onderzoek opvang

Bijna 1.000 inwoners van Goirle hebben een vragenlijst ingevuld over de toekomstige opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden. Het onderzoek richtte zich op de voorwaarden en aandachtspunten voor opvanglocaties. De resultaten worden gebruikt voor een beoordelingskader dat in februari aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

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In totaal hebben 979 inwoners van Goirle deelgenomen aan het onderzoek. Naast het inwonerpanel ontvingen 3.000 inwoners via een steekproef een uitnodiging om mee te doen. Het onderzoek richtte zich niet op specifieke locaties, maar op criteria en voorwaarden die belangrijk zijn voor toekomstige opvanglocaties.

De resultaten van het onderzoek worden gecombineerd met de uitkomsten van participatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld en een uitnodiging hebben ontvangen. Samen vormen de resultaten de basis voor een beoordelingskader.

Beoordelingskader in februari

Het conceptbeoordelingskader wordt naar verwachting op 2 februari 2027 aan de gemeenteraad van Goirle gepresenteerd. Na vaststelling van het kader worden mogelijke opvanglocaties beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria.

Het volledige onderzoeksrapport is beschikbaar via de website van de gemeente Goirle. De gemeente geeft aan inwoners op de hoogte te blijven houden van de vervolgstappen in het proces.