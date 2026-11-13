Drugssmokkel 100 kilo cocaïne: OM eist vijf jaar tegen Eindhovenaar

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijf jaar cel geëist tegen een 50-jarige verdachte uit Eindhoven, meldt justitie. Het OM denkt dat hij schuldig is aan de smokkel van cocaïne. Een lading van honderd pakketten, samen 99,5 kilo, was in een stalen constructie gevonden.

De douane onderschepte de lading op 4 augustus 2026. Er was een verdachte zending met daarin een stalen machine. Na verder onderzoek viel op dat er amateuristische lasnaden te zien waren. In de stalen constructie bleek een houten kist te zitten met daarin de cocaïne.

De afzender van het pakket bleek een bedrijf uit Bladel, waarvan de verdachte eigenaar is. De man is op 5 augustus aangehouden. Er is toen ook beslag gelegd op spullen die onder andere gebruikt worden bij het verwerken van drugs: een mal om cocaïneblokken te persen, een droogoven en verpakkingen.

Zwijgrecht

Eerder waren al zes machines verstuurd en afgeleverd aan een bedrijf in Groot-Brittannië. Die ladingen hadden dezelfde beschrijving, bleek uit onderzoek.

De verdachte maakte in eerste instantie gebruik van zijn zwijgrecht, maar gaf later toch een verklaring. Hij zei onder druk te zijn gezet om drugs te versturen, meldt het OM. Maar justitie heeft daar geen bewijs voor gevonden.

Het OM van Rotterdam heeft vijf jaar cel geëist, met aftrek van voorarrest. De rechter doet op 16 november uitspraak.