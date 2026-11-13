Veiligheid op Ekkersrijt blijft belangrijke prioriteit

De KVO-werkgroep Ekkersrijt heeft op 30 oktober de voortgang van veiligheidsmaatregelen besproken. Ondernemers, gemeente, politie en andere partners werken samen aan een veilige werkomgeving. Nieuwe ontwikkelingen zoals mobiele camera-units en collectieve beveiliging kwamen hierbij aan bod.

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De werkgroep is onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), waarin verschillende partijen samenwerken om bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en Breugel veilig en aantrekkelijk te houden. Tijdens het overleg werd teruggeblikt op een eerdere schouw. Alle actiepunten die hieruit voortkwamen zijn inmiddels uitgevoerd.

Sinds oktober verzorgt een beveiligingsbedrijf de collectieve surveillance op het terrein. Daarnaast is een mobiele camera-unit beschikbaar gesteld, waarmee tijdelijk extra toezicht kan worden gehouden op specifieke locaties. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om de veiligheid verder te verbeteren.

Aandachtspunten en verkeersveiligheid

Tijdens het overleg werden ook aandachtspunten gedeeld vanuit de politie en beveiliging. Zo zorgen terugkerende valse alarmmeldingen voor onnodige inzet van hulpdiensten. Ondernemers wordt geadviseerd hun alarminstallaties goed te onderhouden en toegangspoorten en hekken zorgvuldig te sluiten.

Verkeersveiligheid blijft een belangrijk onderwerp op Ekkersrijt. Hoge snelheden en onoverzichtelijke situaties vragen om verbeteringen. De werkgroep onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om deze problemen aan te pakken.

Schouw van het bedrijventerrein

Na het overleg voerden de deelnemers een gezamenlijke schouw uit op drie locaties: Ekkersrijt Oost, de Meubelboulevard en het Science Park. Hierbij werd gekeken naar verkeersveiligheid, verlichting, onderhoud en mogelijke onveilige situaties. De bevindingen worden vastgelegd en vertaald naar concrete acties.