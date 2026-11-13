Dommelgemeenten blijven strijden tegen lozingsvergunning Nyrstar

Elf gemeenten langs de Dommel zetten hun juridische strijd voort tegen de lozingsvergunning van zinksmelterij Nyrstar in het Belgische Pelt. Valkenswaard neemt namens het samenwerkingsverband de coördinerende rol op zich. De gemeenten willen strengere normen afdwingen om de waterkwaliteit te beschermen.

Gevonden voor jou

Elf Nederlandse gemeenten langs de Dommel blijven zich verzetten tegen de lozingsvergunning van Nyrstar, een zinksmelterij in Pelt, België. Tijdens een recent overleg hebben zij bevestigd dat ze gezamenlijk doorgaan met de juridische procedure. Valkenswaard neemt hierbij het voortouw namens het samenwerkingsverband.

De gemeenten benadrukken dat vervuiling stroomopwaarts in België gevolgen heeft voor de natuur en waterkwaliteit in Nederland. Nyrstar loost onder meer chloride, sulfaat, selenium en thallium op de Eindergatloop, die uitmondt in de Dommel. Volgens de gemeenten passen deze lozingen niet binnen de Nederlandse waterkwaliteitsdoelen, ondanks de tijdelijke vergunning die tot eind 2027 door de Vlaamse overheid is verleend.

Langdurige juridische strijd

De juridische strijd tegen de vergunning loopt al geruime tijd. Na eerdere afwijzing van een beroep ligt de zaak nu bij de Vlaamse Raad voor Vergunningbetwistingen. De gemeenten willen bij toekomstige vergunningen strengere lozingsnormen afdwingen. Zij zien het aanvechten van de huidige vergunning als een belangrijke stap in dat proces.

Rol van Valkenswaard

Valkenswaard heeft de coördinerende rol binnen het samenwerkingsverband overgenomen van een andere gemeente. De elf gemeenten blijven samenwerken om de waterkwaliteit van de Dommel te beschermen. Door juridische stappen te blijven zetten, willen zij ervoor zorgen dat de natuur en leefomgeving langs de Dommel behouden blijven.