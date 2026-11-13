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Vrachtwagen knalt tegen spoorbomen in Rijen, overgang is dicht

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Foto: Persbureau heitink/Jeroen Stuve.
Foto: Persbureau heitink/Jeroen Stuve.

Een vrachtwagen is vrijdag in Rijen tegen een spoorboom aangereden. De spoorwegovergang aan de Julianastraat is daardoor voorlopig afgesloten voor al het verkeer. De treinen rijden wel gewoon.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de aanrijding is er schade en een storing ontstaan. De overgang kan hierdoor niet worden gebruikt.

Medewerkers van ProRail en aannemers zijn bezig met het herstellen van de beschadigde installatie. Hoe lang de werkzaamheden gaan duren en wanneer de spoorwegovergang weer opengaat is nog niet bekend.

Verkeer wordt geadviseerd voorlopig een alternatieve route te kiezen totdat de spoorwegovergang weer veilig kan worden gebruikt.

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