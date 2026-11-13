College Dongen wil asielopvang Nestel tien jaar verlengen

Het college van Dongen heeft een voorstel gedaan om asielopvang de Nestel tien jaar te verlengen. De gemeenteraad bespreekt het plan op 3 december en neemt op 17 december een besluit.

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Het college van burgemeester en wethouders van Dongen heeft een raadsvoorstel vastgesteld over de toekomstige opvang van asielzoekers in de gemeente. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad bespreekt het plan tijdens een commissievergadering op 3 december en neemt naar verwachting een definitief besluit op 17 december 2026.

De huidige opvanglocatie, de Nestel, blijft in ieder geval open tot 31 augustus 2027. Om te bepalen hoe de opvang daarna wordt voortgezet, heeft de gemeente ervaringen en aandachtspunten opgehaald bij inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Deze input is meegenomen in een onderzoek, samen met juridische, financiële en veiligheidsaspecten.

Vier scenario's onderzocht

In het onderzoek zijn vier mogelijke scenario's bekeken. Deze variëren van een verlenging van de opvanglocatie de Nestel met vijf, tien of elf en een half jaar tot het realiseren van een nieuwe opvanglocatie elders in de gemeente. Het college adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor een verlenging van tien jaar, tot 31 augustus 2037.

De gemeenteraad neemt uiteindelijk het definitieve besluit over de invulling van de asielopvang in Dongen. Het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor raadpleging.