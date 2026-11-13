N2 bij Leenderheide weekenden dicht door aanleg nieuwe verbinding met A2

De N2 bij Leenderheide gaat van vrijdagavond tot zondagnacht dicht. Rijkswaterstaat gaat een aparte verbinding aanleggen voor verkeer dat van de N2 naar de A2 richting het zuiden rijdt. Zo hoeven bestuurders niet meer stil te staan voor het stoplicht. Dat moet zorgen voor een betere doorstroming.

Storm Roubroeks & Romée Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Tussen de huidige rijbaan en de nieuwe verbinding komt een nieuwe verharde berm te liggen. Tijdens de werkzaamheden worden de stoplichten aangepast en zijn er asfalteringswerkzaamheden. De N2 wordt afgesloten tussen Knooppunt de Hogt en Knooppunt Leenderheide (richting Maastricht/Venlo/Eindhoven-Tongelre). Ook de aansluitingen 32b Veldhoven-Zuid en 33 Waalre/Eindhoven Centrum zijn dan dicht. Auto's kunnen bij deze aansluitingen tijdens beide weekenden de weg niet op of af rijden.

Vanaf maandag 23 november kunnen automobilisten van de verbeteringen gebruikmaken. Twee weekenden dicht

De werkzaamheden beginnen vrijdagavond om negen uur en duren tot maandagochtend vijf uur. Ook volgend weekend is de weg afgesloten tussen deze twee tijden. Verkeer richting Maastricht en Venlo wordt omgeleid via de N2 en A67 en kan keren bij afrit 31 (Valkenswaard). Verkeer richting de High Tech Campus, Veldhoven-Zuid en Waalre wordt omgeleid via de A2 en A67 en kan keren bij afrit 34 (Geldrop). Betere doorstroming Eindhoven

Deze nieuwe verbinding hoort bij een totaalpakket om de doorstroming rond Eindhoven te verbeteren. In 2027 legt Rijkswaterstaat ook aan de noordzijde van knooppunt Leenderheide een extra invoegstrook aan om verkeer vanuit Eindhoven beter te laten doorstromen.