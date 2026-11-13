Politie onderzoekt rol van jongen (16) na vondst illegaal vuurwerk

De politie heeft afgelopen week 15 kilo zeer zwaar illegaal vuurwerk gevonden in een huis in Heeswijk-Dinther. Ze kwamen het vuurwerk op het spoor na een anonieme melding en doen nu onderzoek naar de betrokkenheid van een 16-jarige jongen uit het dorp.

In zowel het huis als het tuinhuis werden door agenten siervuurwerk en shellbuizen gevonden. De kracht van het vuurwerk en het feit dat deze in een woonwijk werden bewaard, hadden volgens de politie tot zeer gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Geknutseld met vuurwerk

Een deel van het vuurwerk is in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Met het andere deel van het vuurwerk was volgens de politie geknutseld. Dit is door de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) tot ontploffing gebracht.