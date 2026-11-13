Nieuwe loopbrug bij RKDVC moet zorgen voor veiliger verkeer

Bij sportpark RKDVC in Heusden is een nieuwe loopbrug geopend. Deze verbindt het sportpark met de parkeerplaats bij BillyBird Het Run. De brug moet zorgen voor een veiligere verkeerssituatie, vooral voor fietsers.

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De nieuwe loopbrug is donderdag 12 november officieel geopend door vertegenwoordigers van RKDVC, BillyBird Het Run en de gemeente Heusden. De brug maakt het mogelijk om vanaf het sportpark eenvoudig de parkeerplaats bij Het Run te bereiken.

RKDVC nam het initiatief voor de brug vanwege zorgen over de verkeersveiligheid en parkeersituatie rondom het sportpark. Samen met de gemeente Heusden werden verschillende oplossingen onderzocht. De aanleg van de loopbrug bleek haalbaar en is inmiddels gerealiseerd. De gemeente investeerde 28.000 euro in het project.

Verkeersmaatregelen

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, zijn ook andere maatregelen genomen. Zo is de rijrichting aangepast en geldt er een parkeerverbod op de rijbaan van zowel de Sportlaan als de Hoge Schijf. Deze aanpassingen moeten zorgen voor een overzichtelijkere situatie voor fietsers, voetgangers en automobilisten.

De gemeente, RKDVC en BillyBird Het Run blijven de nieuwe situatie monitoren en kijken waar nodig naar verbeteringen. Het doel is een veilige en goed werkende verkeerssituatie voor alle weggebruikers.