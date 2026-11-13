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Tientallen bestuurders bekeurd bij grote verkeerscontrole in Waalwijk
• Aangepast
Op de parkeerplaats bij Piet Klerkx in Waalwijk heeft de politie donderdag een grote verkeerscontrole gehouden. Bij de controle zijn drie voertuigen in beslag genomen en tientallen boetes uitgedeeld, zo werd vrijdag bekend.
Aan de controle deden ongeveer vijftig agenten van Team Verkeer uit Breda mee. Agenten haalden bestuurders tijdens de controle op verschillende manieren van de weg.
Dit gebeurde onder meer door politiemotoren, opvallende politieauto's, een onopvallende politieauto en een voertuig van de Belastingdienst.
In totaal zijn er tientallen bekeuringen uitgedeeld voor onder meer het niet dragen van een gordel, kapotte lichten, rijden onder invloed en het niet kunnen tonen van een rijbewijs.
Dit zijn alle overtredingen die zijn geconstateerd:
- 1 x overschrijding van de toegestane geluidsnorm
- 3 x onvoldoende profieldiepte van banden
- 7 x defecte verlichting
- 1 x niet op eerste vordering tonen van het rijbewijs
- 5 x rijden zonder geldig rijbewijs
- 2 x niet op eerste vordering tonen van een identiteitsbewijs
- 4 x ontbreken van een geldige voertuigregistratie
- 1 x uitstekende scherpe delen aan een voertuig
- 1 x onjuist bevestigde losbreekreminrichting
- 1 x onjuist bevestigde hulpkoppeling
- 2 x niet dragen van de autogordel
- 1 x vervoeren van een kind zonder kinderbeveiligingssysteem
- 3 x vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden
- 2 x onvoldoende gezekerde lading
- 1 x niet tonen van een NIWO-document
- 1 x niet tonen van het kentekenbewijs
- 1 x rijden met een afgeplakte kentekenplaat
- 2 x rijden onder invloed van drugs
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