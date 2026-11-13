Tientallen bestuurders bekeurd bij grote verkeerscontrole in Waalwijk

Op de parkeerplaats bij Piet Klerkx in Waalwijk heeft de politie donderdag een grote verkeerscontrole gehouden. Bij de controle zijn drie voertuigen in beslag genomen en tientallen boetes uitgedeeld, zo werd vrijdag bekend.

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Aan de controle deden ongeveer vijftig agenten van Team Verkeer uit Breda mee. Agenten haalden bestuurders tijdens de controle op verschillende manieren van de weg.