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Lidl roept volle melk terug omdat er ziekmakende bacteriën in kunnen zitten

Het logo van supermarkt Lidl (foto: Sander Koning/ANP).
Het logo van supermarkt Lidl (foto: Sander Koning/ANP).

Lidl Nederland geeft een veiligheidswaarschuwing over Milbona - UHT volle melk. De pakken kunnen ziekmakende bacteriën in zich hebben die "ernstige gezondheidsrisicio's kunnen veroorzaken", volgens de supermarktketen. Daarom voeren ze nu een terugroepactie uit.

Profielfoto van Romée Lutterop
Geschreven door
Romée Lutterop

Als je de houdbaarheidsdatum '5 juli 2027' ziet staan op een pak melk van het huismerk van Lidl is het tijd om deze terug te brengen. Als je niet zeker weet of het om Milbona - UHT volle melk gaat, kan je controleren of het pak de streepjescode 4335619043268 heeft.

Klanten kunnen de melk terugbrengen naar de winkel en hun geld terugkrijgen.

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