Deze antieke klok stond ineens op de vensterbank van een kringloopwinkel

Een antieke Junghans-tafelklok dook deze week op bij kringloopwinkel Sanaga in Breda. Iemand had de klok zomaar buiten bij de winkel neergezet. Zo’n ouderwets uurwerk, dat je nog met de hand moet opwinden en dat een gezellige melodie laat horen, stond vroeger bij veel opa’s en oma’s in de huiskamer.

Annelieke van den Oord Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Deze klok kwam op een wat ongebruikelijke manier bij ons binnen”, vertelt Marcel Buijs van Sanaga. “Aan de buitenkant van onze winkel zit een houten vensterbank, waarop we producten uitstallen. Daar had iemand deze klok ineens neergezet. Normaal is dat niet helemaal de bedoeling, maar met deze aanwinst waren we toch wel blij.” ‘s Werelds grootste klokkenfabriek

De klok is gemaakt door Junghans, een van de beroemdste klok- en horlogemerken, dat bekendstaat om zijn verfijnde vakmanschap en kwaliteit. Erhard Junghans en zijn zwager richtten de Junghans-fabriek in 1861 op, in een klein dorpje in het Duitse Zwarte Woud.

Het bedrijf maakte eerst alleen klokbehuizingen, maar in 1866 verschenen ook de eerste Junghans-klokken. Erhard Junghans heeft het succes van zijn latere imperium zelf niet mogen meemaken: hij overleed in de herfst van 1870. Zijn zonen namen het bedrijf over. Zij brachten veel tijd door in de Verenigde Staten en leerden daar innovatieve productietechnieken kennen. In 1903 groeide het bedrijf uit tot ‘s werelds grootste horloge- en klokkenfabriek, met een jaarproductie van meer dan drie miljoen uurwerken. Plekje op de haard

“Je ziet steeds minder antieke tafelklokken, terwijl ze vroeger bij veel mensen een plekje op de haard hadden”, vertelt Marcel. “Tegenwoordig kijkt iedereen op zijn telefoon of moderne horloge om te zien hoe laat het is. Zo’n klok roept een nostalgisch gevoel op. Mijn peettante had wel twintig tikkende klokken hangen, en nu ik deze hoor, denk ik even terug aan die tijd.”

Foto: Marcel Buijs.