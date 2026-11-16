Nepagenten steeds groter probleem: dit jaar al meer dan 1200 keer raak
Het aantal incidenten met nepagenten blijft maar toenemen. De politie telde dit jaar tot nu toe ruim 1200 incidenten in Brabant, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Dat zijn er nu al meer dan heel vorig jaar. In heel Nederland zijn er al meer dan 14.000 incidenten geweest met nepagenten.
Nepagenten zijn onderdeel van een gewiekste babbeltruc, specifiek gericht op ouderen. Oplichters bellen op met het verhaal dat er bijvoorbeeld inbrekers in de buurt zijn en dat de politie aan de deur zal komen om geld en sieraden in veiligheid te brengen.
Vervolgens verschijnt iemand aan de deur die zich voordoet als agent en de kostbaarheden van de ouderen meeneemt.
Cijfers
De politie heeft van de afgelopen jaren alleen cijfers van heel Nederland en dus niet uitgesplitst per provincie. Landelijk gaat het om zoveel incidenten per jaar:
- 2022 - 385 incidenten
- 2023 - 544 incidenten
- 2024 - 8329 incidenten
- 2025 - 13.000 incidenten
- 2026 t/m oktober - 14.176 incidenten
Van 2026 zijn er wel cijfers per provincie beschikbaar. In de eerste helft van 2026 zijn er in Brabant 1256 incidenten geweest met nepagenten en zijn er 309 aangiftes gedaan.
Mensen beroven
"We doen heel veel aan preventie en we doen heel veel aan opsporing", reageert Sybren van der Velden Walda, landelijk coördinator high impact crime bij de politie. "Maar kennelijk is het nog steeds zo lucratief dat criminelen zich blijven voordoen als nepagenten om mensen te beroven."
Dit jaar deden tot nu toe iets meer dan driehonderd Brabanders aangifte van diefstal door een nepagent. De aangiftecijfers laten volgens de politie zien dat zeker een kwart van de slachtoffers er daadwerkelijk is ingetrapt.
Dat heeft onder andere te maken met de hoge leeftijd van de slachtoffers. De oplichters richten zich volledig op senioren.
"Zij komen uit een generatie die vertrouwen heeft in het gezag", zegt Van der Velden Walda. "Als de politie belt en zegt dat er wat aan de hand is en je je spullen moet klaarleggen, dan is dit een generatie die dat ook nog gewoon doet."
Tegelijkertijd worden de babbeltrucs steeds slimmer en sluwer. De oplichters strooien met namen van bestaande wijkagenten, of gebruiken privacygevoelige gegevens van hun slachtoffers uit datalekken.
Telefoongesprek
"Ze hebben bijvoorbeeld je naam, adres en telefoonnummer. Maar ook de namen van je kinderen. En die gegevens gebruiken ze in het telefoongesprek om het vertrouwen te winnen."
Vaak houden de oplichters hun slachtoffer aan de lijn tot de nepagent daadwerkelijk voor de deur staat. Het slachtoffer krijgt daardoor geen enkele kans zich nog te bedenken.
Jonge nepagenten
Ondertussen zijn de nepagenten die aan de deur verschijnen, vaak vrij jong. Afgelopen week werden in Drunen nog jonge nepagenten opgepakt, nadat ze probeerden een 77-jarige man op te lichten.
"De jongste verdachte die we hebben aangehouden was dertien jaar", zegt Van der Velden Walda. "We zien dat het een kwetsbare groep is, die door georganiseerde criminaliteit geronseld wordt om dit soort dingen te doen."
Dit jaar pakte de politie tot nu toe in heel Nederland totaal 783 nepagenten op. Soms hebben de ophalers daadwerkelijk iets aan dat lijkt op politiekleding, maar vaak zeggen ze dat ze van de recherche zijn en bewust geen uniform aan hebben. De buit bestaat meestal uit geld en sieraden, maar soms ook telefoons of een tablet.
Dit jaar ziet de politie ook steeds meer combinaties met bankhelpdeskfraude. Nadat een nepagent de waardevolle spullen heeft weggehaald, wordt het slachtoffer doorverbonden naar een zogenaamde medewerker van de bank. Die maakt vervolgens inloggegevens afhandig en plundert ook nog eens de bankrekening.
Spaargeld en dier
Het leed dat de oplichters aanrichten, is enorm. De bejaarde slachtoffers verliezen soms al hun spaargeld, maar nog veel vaker raken ze hun meest dierbare bezittingen kwijt. Er zijn talloze verhalen van slachtoffers die de laatste sieraden van hun overleden partner meegaven aan nepagenten.
"Het voorbeeld dat mij het meest bijgebleven is, is dat ze iemand nog meenamen naar de keuken om met zeep een ring af te doen", vertelt Van der Velden Walda. "Of ze helpen een hangertje af te doen waar bijvoorbeeld de as in zit van een overleden partner. De impact is enorm groot."
Isolement
De politie ziet slachtoffers die in een isolement raken, hun huis niet meer uit durven en het vertrouwen in andere mensen volledig verliezen. En ook zelf ervaart de politie inmiddels de gevolgen van het grote aantal nepagenten.
"Ik merk echt dat mijn collega's op straat moeite hebben om in gesprek te raken met senioren, bijvoorbeeld als ze een buurtonderzoek doen vanwege een echte inbraak. Omdat ouderen de deur niet meer opendoen en zij het gewoon niet vertrouwen dat er politie aan de deur staat."
De politie blijft benadrukken dat echte agenten nooit waardevolle spullen komen ophalen, en geeft zoveel mogelijk uitleg aan ouderen over dit soort babbeltrucs. Wie wil checken of het echt de politie is aan de deur, mag 112 bellen.