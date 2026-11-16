Nepagenten steeds groter probleem: dit jaar al meer dan 1200 keer raak

Het aantal incidenten met nepagenten blijft maar toenemen. De politie telde dit jaar tot nu toe ruim 1200 incidenten in Brabant, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Dat zijn er nu al meer dan heel vorig jaar. In heel Nederland zijn er al meer dan 14.000 incidenten geweest met nepagenten.

Chris Bakker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Nepagenten zijn onderdeel van een gewiekste babbeltruc, specifiek gericht op ouderen. Oplichters bellen op met het verhaal dat er bijvoorbeeld inbrekers in de buurt zijn en dat de politie aan de deur zal komen om geld en sieraden in veiligheid te brengen. Vervolgens verschijnt iemand aan de deur die zich voordoet als agent en de kostbaarheden van de ouderen meeneemt.

Cijfers De politie heeft van de afgelopen jaren alleen cijfers van heel Nederland en dus niet uitgesplitst per provincie. Landelijk gaat het om zoveel incidenten per jaar: 2022 - 385 incidenten

2023 - 544 incidenten

2024 - 8329 incidenten

2025 - 13.000 incidenten

2026 t/m oktober - 14.176 incidenten Van 2026 zijn er wel cijfers per provincie beschikbaar. In de eerste helft van 2026 zijn er in Brabant 1256 incidenten geweest met nepagenten en zijn er 309 aangiftes gedaan.

Mensen beroven

"We doen heel veel aan preventie en we doen heel veel aan opsporing", reageert Sybren van der Velden Walda, landelijk coördinator high impact crime bij de politie. "Maar kennelijk is het nog steeds zo lucratief dat criminelen zich blijven voordoen als nepagenten om mensen te beroven." Dit jaar deden tot nu toe iets meer dan driehonderd Brabanders aangifte van diefstal door een nepagent. De aangiftecijfers laten volgens de politie zien dat zeker een kwart van de slachtoffers er daadwerkelijk is ingetrapt. Dat heeft onder andere te maken met de hoge leeftijd van de slachtoffers. De oplichters richten zich volledig op senioren. "Zij komen uit een generatie die vertrouwen heeft in het gezag", zegt Van der Velden Walda. "Als de politie belt en zegt dat er wat aan de hand is en je je spullen moet klaarleggen, dan is dit een generatie die dat ook nog gewoon doet." Tegelijkertijd worden de babbeltrucs steeds slimmer en sluwer. De oplichters strooien met namen van bestaande wijkagenten, of gebruiken privacygevoelige gegevens van hun slachtoffers uit datalekken.