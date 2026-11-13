Ossenaar om het leven gebracht: opgepakte verdachte langer in de cel

De 46-jarige man uit Oss die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man in het Limburgse Swolgen, blijft twee weken langer vastzitten. De rechtbank in Den Bosch heeft zijn voorarrest verlengd. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De politie begon vorige week met dat onderzoek in het bos, na een "nare" en "verdachte" situatie. Het bos werd maandagmiddag pas weer vrijgegeven.

Zaterdagavond werd bij een huis in Swolgen het lichaam gevonden van een 46-jarige man uit Oss. Hij was sinds donderdag vermist. De politie onderzoekt of zijn dood verband houdt met een groot politieonderzoek in een bos bij het dorp Zeeland.

In de dagen daarvoor vroeg de politie buurtbewoners om camerabeelden. Het ging vooral om beelden van donderdag en vrijdag tussen vier en zes uur 's middags. De politie was daarbij specifiek op zoek naar een lichtkleurige Volvo.

Onderzoek

Sinds vrijdag deed de politie ook onderzoek bij een huis in Swolgen. Daar werd een 46-jarige man aangehouden. Volgens dagblad De Limburger komt hij oorspronkelijk uit Oss.

Op de oprit van het huis stond een lichtkleurige Volvo. Een dag later werd bij hetzelfde huis het lichaam van de vermiste Ossenaar gevonden. Volgens de politie is hij door geweld om het leven gekomen. Zijn lichaam zou in de tuin hebben gelegen.

De verdachte en het slachtoffer zouden elkaar hebben gekend. Mogelijk heeft de zaak iets te maken met het politieonderzoek in het bos bij Zeeland.

De verdachte werd in 2024 ook al aangehouden. In zijn huis werd toen een hennepkwekerij gevonden.