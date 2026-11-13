Christel de Laat heeft tijdelijk een nieuwe baan: directeur van een museum

Een confettikanon, een carnavalswagen, feestmuziek en overal spullen die met carnaval te maken hebben. Het Noordbrabants Museum in Den Bosch is de komende tijd allesbehalve een rustig museum. De zalen staan op hun kop voor een tentoonstelling over het Brabantse volksfeest. En de Brabantse comédienne en carnavalsliefhebber Christel de Laat is er voorlopig de baas.

Megan Hanegraaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Tussen de foto’s van carnavalsprinsen en -prinsessen kreeg ze vrijdag de symbolische sleutel van het museum in handen. "Mama, ik ben directeur", roept Christel enthousiast. Voor de gelegenheid heeft ze haar gebruikelijke carnavalsschort verruild voor een jasje vol emblemen. "Ik dacht: ik trek maar iets nets aan. Dan lijk ik ook echt op een directeur." De sleuteloverdracht is een knipoog naar carnaval. Normaal krijgt de prins carnaval van de burgemeester de sleutel van de stad of het dorp. Daarmee mag hij symbolisch de scepter zwaaien. Dit keer is die eer aan Christel. Al blijkt haar nieuwe functie vooral een erebaantje. "Het voelt als een verantwoordelijkheid, maar eerlijk gezegd houdt het verrekes weinig in."

Christel neemt haar taak als directeur serieus (foto: Megan Hanegraaf/Omroep Brabant).

Toch neemt ze haar taak serieus. Als 'directeur' let ze erop dat het museum er netjes bij staat. Lachend hangt ze een paar feesttoeters recht. "Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud. Het is en blijft een museum, dus het moet er netjes uitzien. Alles moet kloppen."

Het museum kreeg al langer verzoeken van Brabanders om aandacht te besteden aan het volksfeest. Met de tentoonstelling elf - Cult & Carnaval is het nu zover. Christel: "Dat snap ik, want carnaval leeft. Carnaval is meer dan alleen een zuipfeest. Er is steeds meer aandacht voor de tradities en alles wat erachter zit." "Het is mooi om te zien dat we met carnaval zover zijn gekomen dat het ook door een museum wordt omarmd." Al is het museum niet de plek waar ze zich snel thuis voelt. "Ik ben helemaal niet van de kunst. Het museum is niet mijn wereld, maar carnaval is dat wel. Dat zit in mijn bloed. Juist daarom vind ik het mooi dat die twee werelden hier samenkomen."

De onderdelen van verschillende carnavalswagens vormen één geheel in het museum







Kunstenaar Erik Kessels, zelf oud-jeugdprins carnaval, maakte de tentoonstelling samen met tientallen carnavalsverenigingen en carnavalsvierders uit Brabant. De museumzalen hangen vol met foto's van optochten, feestvierders en carnavalsoutfits. Er klinkt muziek, er staat een confettikanon en aan de wand hangen honderden feesttoeters. Het is er allesbehalve stil. "Ik vind sommige dingen geweldig, zoals dat herrie-ding met al die feesttoeters. Maar sommige dingen vind ik niks", zegt Christel eerlijk. Ze wijst naar de houten panelen waar bezoekers hun hoofd doorheen kunnen steken om er verkleed uit te zien. Waar ze wél van onder de indruk is, zijn de tientallen hoofden van carnavalswagens. "Het werk van al die wagenbouwers is pas kunst. Ze staan uren in koude bouwhallen om een wagen te maken. Daar zitten maanden bloed, zweet en tranen in. Na één uurtje in de optocht gaat zo'n wagen alweer naar de schroothoop. Dat dat werk hier nu een plek krijgt, is echt verdiend."

"Carnaval vieren doe je samen."

De tentoonstelling laat volgens Christel niet alleen zien wat er bij carnaval hoort, maar ook waar het feest om draait: samen vieren. "Je gaat niet in je eentje verkleed in de kroeg staan en denken: zo, nu ga ik carnaval vieren. Dat doe je samen." En ook al heeft ieder dorp of iedere stad zijn eigen tradities en manier van vieren, er zijn genoeg overeenkomsten. Zoals de praalwagens, optochten, prinsen carnaval en dansmariekes. "Carnaval is grenzeloos. Letterlijk en figuurlijk." Juist dat de tentoonstelling volgens de Brabantse zó leuk: "Het zal herkenbaar zijn voor alle carnavalsvierders." De tentoonstelling elf – Cult & Carnaval is vanaf zaterdag 14 november te zien in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Tot en met carnaval mag Christel zich de baas van het museum noemen.