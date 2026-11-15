Sander en Corien bouwden een huis van stro en leem: 'Je voelt hier de rust'

Aan de rand van Veghel staat een huis te koop dat is opgetrokken uit strobalen, leem, hout en bamboe. Sander en Corien bouwden het in 2022 samen. "Er zit geen steen in en geen staal. Alleen natuurlijke materialen."

Celine van Haaren Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat was niet het plan. Het stel zocht eerst een bestaande woning, maar kon niets vinden. "Zelf bouwen had ik eigenlijk niet zo veel interesse in, dat had ik al eens gedaan", vertelt Sander. Maar Corien had een droom. Zij had ergens een strobalenhuis gezien en dat liet haar niet los. "Toen ik me verdiepte in die bouwmethode en wat het allemaal meebrengt, was ik meteen verkocht", zegt Sander. Anders dan verwacht

Van buiten lijkt het een houten huis, maar dat is het niet. Het huis is gemaakt van onbehandeld bamboe. "Een snel groeiend gras, heel hard en CO2-neutraal. Je hoeft er niets aan te doen en het gaat zeker vijftig jaar mee."

De keuken (foto: Honders/Alting makelaars).

Bij de bouw hielden ze vier principes aan: zoveel mogelijk natuurlijke materialen, gezond wonen, een zo klein mogelijke voetafdruk en lage kosten in het gebruik. Daar weken ze alleen van af waar vocht een rol speelt, zoals in de badkamer. Daar werden aluminium wandpanelen gebruikt om het vochtbestendig te maken.

Veel overtuigen

Makkelijk ging het niet. "We hebben veel moeten overtuigen bij de bouw, want het is anders", zegt Sander. "Daarnaast kost duurzame oplossingen vinden tijd, en je zoekt materialen die niet gewoon in de bouwmarkt liggen." Toch kijkt hij er met plezier op terug. Corien en Sander deden alles samen, terwijl ze elkaar pas sinds 2019 kenden. "De bouw zelf vonden wij een geweldige tijd." Zo geweldig zelfs dat ze het nu helemaal opnieuw willen doen. Het stel emigreert naar Uruguay. "Dat is een stabiel land met heel veel ruimte, ook voor de natuur. Het tempo ligt er lager." Ze gaan er opnieuw bouwen, met dezelfde materialen.

Het uitzicht op de tuin (foto: Honders/Alting makelaars).

Schaapjes achter de tuin

Het huis staat in Veghels Buiten, een wijk die is opgezet als een oud boerenerf: groepjes van enkele huizen met weilanden ertussen. "Je hebt vanuit het huis overal fijne zichtlijnen. Dat is fantastisch." Coriens favoriete plek is de bovenverdieping, een grote open ruimte met een flinke raampartij. "Je kijkt uit over de tuin en het weiland erachter, daar zie je schaapjes grazen." Daarnaast heeft ze een praktijkruimte aan huis. Ook daar merkt ze aan haar cliënten dat ze meteen rust ervaren als ze binnenkomen. “Het is niet heel groot, maar heel knus. Je kijkt op de tuin, op het waterornament. Dat kabbelende water en die vogeltjes."

Het huis (foto: Honders/Alting makelaars).















