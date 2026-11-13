Geen vervolging bestuurders voor discriminatie: woonwagenbewoners boos

Een flinke tegenvaller voor de Bredase woonwagenbewoners Bart en Leonie Hülters. Het gerechtshof in Den Bosch ziet geen reden om het college van burgemeester en wethouders en betrokken ambtenaren strafrechtelijk te laten vervolgen voor discriminatie en vermeende fraude.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ze houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd", zegt een pissige Bart nadat hij het nieuws net had vernomen. "Zo is het spelletje dat ze spelen. Ik had hier eigenlijk wel meer van verwacht. Zeker van zo'n hoog orgaan. Als je daar als minderheid al niet meer terechtkunt, dan weet ik ook niet meer hoe het in Nederland allemaal werkt." Bart en Leonie Hülters strijden al jaren voor meer woonwagenstandplaatsen in Breda. Vorig jaar deed Leonie, mede namens Stichting Woonwagenbelangen Breda, aangifte van discriminatie en fraude tegen het college van B en W en betrokken ambtenaren. Aanleiding is een stuk grond aan de Gageldonksestraat, waar woonwagenbewoners extra standplaatsen wilden realiseren. Die kwamen er niet. De grond werd verkocht aan woningcorporatie Alwel, die er 24 sociale huurappartementen voor senioren wil bouwen. De woonwagenbewoners voelden zich gediscrimineerd, omdat appartementen wel worden toegestaan, maar woonwagenstandplaatsen niet.

"We blijven doorstrijden, we geven niet op."

Het Openbaar Ministerie besloot vorig jaar niet tot vervolging over te gaan. Daarop stapten Leonie en de stichting met advocaat Peter Schouten naar het gerechtshof. Via een zogenoemde artikel 12-procedure probeerden ze alsnog strafvervolging af te dwingen. Maar het hof wijst hun verzoek af. Leonie wordt niet-ontvankelijk verklaard, omdat ze volgens de rechters geen rechtstreeks belanghebbende is bij de grondkwestie. Ook de stichting is niet-ontvankelijk voor de klacht over vermeende oplichting.

Bart en Leonie Hülters met advocaat Peter Schouten (rechts) (foto: Ronald Sträter/Omroep Brabant).

Over de beschuldigingen van discriminatie oordeelt het hof dat het weigeren van woonwagenstandplaatsen op een bepaalde locatie niet automatisch discriminatie betekent. De gemeente mag volgens de rechters verschillende belangen afwegen bij ruimtelijke plannen. Ook wijst het hof op het tekort aan sociale huurwoningen in Breda. De conclusie is dat er onvoldoende bewijs is voor strafbare feiten door de gemeente of haar ambtenaren. Bart had de zaak het liefst verder uitgevochten, eventueel bij een Europees gerechtshof. Maar volgens hem heeft advocaat Schouten aangegeven dat deze juridische weg ophoudt. In de beschikking staat dat tegen de beslissing geen gewoon rechtsmiddel openstaat. "Ik had graag nog verder gewild", zegt Bart. De uitspraak betekent volgens hem niet dat woonwagenbewoners eerlijk worden behandeld. Hij hoopt dat hun bezwaren in een andere procedure "wel serieus worden genomen".

Het gezin Hülters wil al jaren in een woonwagen wonen (foto: Omroep Brabant).