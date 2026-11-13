Knallen verboden tijdens oud en nieuw: nergens ontheffing vuurwerkverbod

Tijdens de komende jaarwisseling mag er in geen enkele Brabantse gemeente legaal vuurwerk worden afgestoken. Drie gemeenten hadden de mogelijkheid gegeven aan buurt- en dorpsverenigingen om een ontheffing aan te vragen voor het landelijke vuurwerkverbod, maar die aanvraag is in geen enkele gemeente ingediend.

Eisen Bij de aanvraag voor een ontheffing van het vuurwerkverbod, zou veel komen kijken. In de aanvraag moest bijvoorbeeld een veiligheidsplan staan. Daarin wordt onder meer omschreven waar het vuurwerk precies wordt afgestoken en hoeveel vuurwerk er precies de lucht in gaat.

De gemeenten Geertruidenberg, Laarbeek en Gemert-Bakel stonden open voor initiatieven uit buurten om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. De gemeenten laten weten aan Omroep Brabant dat de deadline voor de aanvraag is verstreken en dat er geen aanvragen zijn gedaan voor een ontheffing van het vuurwerkverbod.

Het vuurwerk zou alleen mogen worden afgestoken door mensen van minimaal achttien jaar oud en er zouden één of twee mensen bij moeten staan die toezicht houden. Ook zouden de afstekers en toezichthouders een informatiepakket moeten doorlezen over hoe ze verantwoord vuurwerk kunnen afsteken.

Een andere eis is dat de vereniging ook een verplichte verzekering moest afsluiten, voor als er toch iets verkeerd zou gaan tijdens het afsteken.

Algemeen vuurwerkverbod

Eerder lieten meerdere gemeenten weten aan Omroep Brabant dat ze kiezen voor een algemeen vuurwerkverbod, omdat er een gebrek is aan boa’s en de politie om te handhaven tijdens oud en nieuw. Het controleren op uitzonderingen van het algemene vuurwerkverbod, zou te veel extra werk opleveren.

Ook gaven gemeenten aan dat ze te weinig tijd hadden om de praktische en juridische zaken rondom de ontheffingen goed voor te bereiden. Sommige gemeenten willen hier na de komende jaarwisseling opnieuw naar kijken, als duidelijk is hoe die is verlopen.