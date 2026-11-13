13 trainers behalen diploma in Stadion De Vliert

In Stadion De Vliert hebben 13 trainers hun VC-1 diploma van de KNVB behaald. De cursus richtte zich op het begeleiden van jonge voetballers en duurde zeven bijeenkomsten.

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De VC-1 cursus Pupillen werd georganiseerd in samenwerking met de KNVB en stond onder leiding van docent Mathieu van der Steen. De deelnemers kwamen van verschillende voetbalverenigingen, waaronder BVV, Rhode, Wilhelmina, UDI en FC Uden.

Tijdens de cursus leerden de trainers meer over het begeleiden van jonge voetballers. Onderwerpen zoals de structuur van voetballen, het model Begeleiden van Voetballen en de vier kwaliteiten van een trainer stonden centraal. Daarnaast kregen zij praktische tips om deze vaardigheden toe te passen.

Focus op leeftijd en ontwikkeling

Een belangrijk onderdeel van de training was de aandacht voor leeftijdsspecifieke kenmerken van pupillen. De trainers leerden wat zij kunnen verwachten van kinderen op verschillende leeftijden en hoe zij hierop kunnen inspelen bij het aanbieden van oefeningen en trainingen.

Met het behalen van het VC-1 diploma zijn de 13 trainers nu beter voorbereid om jonge voetballers binnen hun eigen vereniging te begeleiden. Dit draagt bij aan een plezierige en leerzame voetbalervaring voor kinderen.