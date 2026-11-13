Piepjonge nepagenten opgepakt in Drunen: verdachten tussen de 15 en 17 jaar

De politie heeft donderdagmiddag vier jonge nepagenten aangehouden in Drunen. De verdachten zijn tussen de vijftien en zeventien jaar oud. Ze komen uit Amsterdam. De verdachten zitten vast en worden verhoord.

Het slachtoffer is een 77-jarige man uit Drunen. Hij werd woensdag gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Hij vertrouwde het telefoontje niet, hing op en belde de politie.

Een dag later kwamen agenten bij hem thuis om zijn verklaring op te nemen. Op dat moment werd de man opnieuw gebeld. Hij herkende de stem van de beller: het was dezelfde persoon die hem een dag eerder had gebeld. Dit keer deed de oplichter zich voor als politiemedewerker.

In overleg met de echte politieagenten maakte de man een afspraak met de nepagent. Die zou bij hem thuis waardevolle spullen komen ophalen voor zogenaamd "verder onderzoek". Toen de verdachte bij het huis aankwam, hield de politie hem op heterdaad aan.

Andere agenten onderzochten ondertussen de omgeving van het huis. Zij hebben nog drie medeverdachten aangehouden.