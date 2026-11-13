Auto belandt in sloot in Helmond, man met verwondingen naar ziekenhuis

Een auto is vrijdagavond van de weg geraakt en in een sloot beland aan de Lieshoutseweg in Helmond. Een oudere man die in de auto zat, kon pas worden bevrijd nadat de brandweer de auto uit de sloot had getrokken. Een vrouw die ook in de auto zat, bleef ongedeerd.

De man liep met hulp van ambulance- en brandweerpersoneel naar de ambulance. Hij is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hij gewond is, is niet bekend. De man was wel goed aanspreekbaar.

Hoe de auto van de weg kon raken, is nog niet bekend. Niemand anders was betrokken bij het ongeluk.