Flat ontruimd bij uitslaande brand in Breda, zes bewoners ademen rook in

Een flat aan de Grote Houw in Breda is vrijdagavond helemaal ontruimd door brand in een appartement. Zes bewoners kregen op de plek medische hulp nadat ze rook hadden ingeademd, meldt de veiligheidsregio.

De brand brak rond halfzeven uit. De brandweer kwam met twee blusauto’s en een hoogwerker naar de flat. Ook de brandweer van Teteringen hielp mee.

Veertig bewoners opgevangen

Ruim veertig bewoners moesten het gebouw uit. Agenten hebben meerdere bewoners geholpen om uit de flat te komen. De gemeente heeft in de buurt tijdelijke opvang geregeld voor de bewoners die hun huis door de brand moesten verlaten.

Rond zeven uur gaf de brandweer het sein brand meester. Dat betekent dat de brand onder controle is en zich niet verder uitbreidt.

Oorzaak nog onbekend

De brandweer controleert meerdere verdiepingen om zeker te weten dat er geen vuurhaarden meer zijn. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.