Iemand springt uit flat bij brand in Breda, tien mensen ademen rook in

Bij een brand in een flat aan de Grote Houw in Breda is vrijdagavond iemand naar buiten gesprongen. Dat meldt de politie. Diegene is naar het ziekenhuis gebracht. Tien mensen, onder wie vier agenten, ademden rook in.

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Het appartement waar de brand uitbrak, is helemaal uitgebrand. De hele flat werd ontruimd. Hoe het met diegene gaat die naar beneden sprong, is nog niet bekend. De politie kan ook nog niet zeggen of het om de bewoner van het uitgebrande appartement gaat. Bewoners en agenten ademen rook in

Zes bewoners kregen op de plek medische hulp nadat ze rook hadden ingeademd, meldt de veiligheidsregio. Ook vier agenten ademden rook in.

Zij zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hielpen meerdere bewoners om uit de flat te komen. Ruim veertig bewoners moesten het gebouw uit. De gemeente heeft in de buurt tijdelijke opvang geregeld voor de bewoners die door de brand hun huis uit moesten. Hoogwerker ingezet

De brand brak rond halfzeven uit. De brandweer kwam met twee blusauto’s en een hoogwerker naar de flat. Ook de brandweer van Teteringen hielp mee. Rond zeven uur gaf de brandweer het sein brand meester. Dat betekent dat de brand onder controle is en zich niet verder uitbreidt. Oorzaak nog onbekend

De brandweer heeft meerdere verdiepingen gecontroleerd om zeker te weten dat er geen vuurhaarden meer waren. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.